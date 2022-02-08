Омбудсмен Армении Арман Татоян встретился с Джоном Галагером

Омбудсмен Армении Арман Татоян встретился с чрезвычайным и полномочным послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Армении Джоном Галагером.

Как сообщили «Арменпресс» в Офисе Омбудсмена Армении, на встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся прав человека.

Арман Татоян представил послу проблемы судебной системы, связанные с необоснованными затягиваниями судебных заседаний, с нарушениями разумных сроков их проведения, со злоупотреблениями арестами и др.

В ходе встречи были обсуждены также вопросы, касающиеся защиты прав женщин и детей, в том числе кампании Защитника прав человека по преодолению стереотипов.

Арман Татоян отметил, что при применении ограничений, объявленных для борьбы с COVID-19, в офисе Омбудсмена действовала рабочая группа, которая занималась вопросами защиты прав женщин, детей и предотвращения насилия в семье, так как именно в этот период изучение заявлений показало, что возрос риск насилия в отношении женщин, детей и пожилых людей.

Омбудсмен коснулся и вызовов, стоящих в сфере защиты прав детей, обратив особое внимание на важность реализации прав на жизнь и взросление в семье, образование, жизнь независимой и инклюзивной жизнью.

Во время встречи была отмечена важность роли журналистов в вопросах гарантирования свободы слова и исключения слов ненависти. Омбудсмен подчеркнул, что презумпцией законности и добросовестности журналиста является тот стержень, вокруг которого должно быть сформировано уважение и высокое отношение к его профессиональной деятельности.

Арман Татоян на конкретных примерах и фактах представил послу нарушения со стороны азербайджанских вооруженных военнослужащих прав приграничного населения Армении. Он представил актуальность вопроса возвращения незаконно удерживаемых в Азербайджане армянских пленных, а также тот факт, что людей удерживают ради торга в политических и военных целях. Он подчеркнул, что азербайджанские вооруженные силы, которые во многих случаях расположились вблизи домов людей и общинных дорог, должны покинуть эти территории, и должна быть создана демилитаризованная зона безопасности. Ко всему этому добавляется и политика покровительства и враждебности властей Азербайджана по отношению к армянам.

Арман Татоян отметил важную роль Великобритании в сфере прав человека, а также сотрудничества с учреждениями по правам человека этой страны.

Посол Джон Галагер высоко оценил качество сотрудничества с Защитником прав человека РА Арманом Татояном на протяжении всей его деятельности, и выразил готовность к дальнейшей совместной работе.