Министр обороны Армении посетил воинские части, дислоцированные на южном направлении

7 февраля министр обороны РА Сурен Папикян совершил рабочую поездку в ряд воинских частей, дислоцированных на южном направлении республики.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве обороны, Сурен Папикян проверил организацию несения службы, тактической подготовки, строительные работы, проводимые в воинских частях. Особое внимание глава Минобороны уделил социально-бытовым условиям воинских частей, а также вопросам организации питания военнослужащих.

В тот же день министр побывал в Зангезурском гарнизонном госпитале. Сурена Папикяна ознакомили с уровнем обеспеченности необходимыми лекарствами, а также наличия современного медицинского оборудования.

Сурен Папикян пообщался с военнослужащими, проходящими в госпитале лечение, и пожелал им крепкого здоровья и скорейшего выздоровления.