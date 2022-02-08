В Армении за прошедший день подтверждено 2 486 случаев заболевания COVID-19

По состоянию на 11:00 8 февраля в Армении всего подтверждено 395 074 случая заражения COVID-19, 356 165 из которых вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 102 летальных исхода.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 28 251 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 6 807 тестов. Подтверждено 2 486 случаев заболевания COVID-19, вылечились 3 180 заболевших, есть 5 летальных исходов.

Всего проведено 2 790 095 тестирований.