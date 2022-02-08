Политика уничтожения армянского историко-культурного наследия противоречит заявлениям Азербайджана о примирении: МИД

Министерство иностранных дел Республики Армения осуждает сообщение министра культуры Азербайджана Анара Керимова, сделанное 3 февраля, о создании рабочей группы по изменению идентичности армянских религиозных, исторических и культурных памятников, оказавшихся под контролем Азербайджана. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян.

«Создание такой структуры на государственном уровне с целью преднамеренного и незаконного присвоения исторического и культурного наследия соседних народов и лишения их исторической памяти не имеет прецедентов даже в истории конфликтов. Это еще раз доказывает, что случаи вандализма и уничтожения армянского исторического, культурного и религиозного наследия в Нагорном Карабахе во время 44-дневной войны и в последующий период носят преднамеренный и спланированный характер, и это является частью политики лишения Нагорного Карабаха ее коренного армянского населения.

Этот шаг правительства Азербайджана является явным вызовом решению о применении срочных мер, принятому Международным судом ООН 7 декабря 2021 года, которое, обязывает Азербайджан: «Предпринимать все необходимые меры для предотвращения действий вандализма и осквернения, направленных против памятников армянского культурного наследия, включая церкви и другие места поклонения, достопримечательностей, кладбищ и артефактов, и их наказания».

В сложившейся ситуации для предотвращения случаев вандализма все более актуальным становится немедленное вмешательство международного сообщества, в частности ЮНЕСКО, беспрепятственное участие на местах для сохранения армянских памятников Арцаха, являющихся частью всемирного культурного наследия.

«Эта политика искажения идентичности армянского исторического и культурного наследия, уничтожения религиозных святынь, искажения идентичности противоречит заявлениям Азербайджана о примирении и создает серьезные препятствия для установления локального мира в регионе», - говорится в заявлении МИД РА.