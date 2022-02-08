Своеобразный геополитический анализ президента Беларуси не имеет отношения к внешней политике Армении: МИД РА

Министерство иностранных дел Республики Армения о высказываниях президента Беларуси Александра Лукашенко, касающихся Армении.

Как передает «Арменпресс», пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян на вопросы СМИ относительно заявлений президента Беларуси ответил следующее:

«Мы убеждены, что необычный геополитический анализ президента Беларуси преследует цель обслуживать, в первую очередь, собственную внутриполитическую повестку и не имеет никакого отношения к Армении и к ее внешней политике».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву, касаясь Союзного государства Россия-Беларусь, отметил: «Беларусь уже там. Думаю, для Казахстана это был хороший урок. Если вы говорите о сроке в 15 лет, уверен, что и Украина будет там, если мы не допустим ошибок. Ну а остальные по периметру... после завершения объединения этой мощи или в процессе объединения. Куда они денутся? Армении некуда бежать... Вы думаете, они кому-то нужны? Они уже увидели это, Никол Воваевич уже увидел это».