В МИД надеются, что ЕС не введет санкции против России

Россия надеется, что ЕС не введет против нее санкции, от которых пострадает международная финансовая система, как передает Арменпресс, об этом заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"Надеемся, что в отличие от лишенного какой бы то ни было адекватности подхода Вашингтона на "санкционном поприще" благоразумие в Брюсселе все же возобладает и задействования подобных ограничительных мер, от которых пострадала бы прежде всего устойчивость самой международной финансовой системы, а также восстановление мировой экономики и способность своевременно выполнить ЦУР (цели устойчивого развития - ред.), не произойдет", - сказал дипломат.

Евросоюз в последнее время заявляет, что может ввести серьезные дополнительные экономические санкции в отношении России в случае обострения ситуации вокруг Украины.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который вошел в состав России в 2014 году после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.