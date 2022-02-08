Поликлиника Вардениса переоснащена новейшим лабораторным и диагностическим оборудованием

Поликлиника города Варденис Гегаркуникской области в 2021 году была оснащена новейшим медицинским оборудованием, благодаря чему ряд медицинских услуг стал доступен местному населению.

Как сообщила «Арменпресс» директор Варденисской поликлиники Ашхен Хлоян, в 2021 году на сэкономленные средства был приобретен отопительный котел, благодаря которому удалось обеспечить центральное отопление. Корпусы поликлиники и входящее в нее родильное отделение были оснащены медицинским оборудованием и оргтехникой. Кабинет офтальмолога, отоларинголога поликлиники переоборудованы. Закуплено новое современное лабораторное и диагностическое оборудование. В рамках программы малых грантов, предоставленной Японским агентством международного сотрудничества, в сотрудничестве с Объединенной социальной службой Республики Армения и общественной организацией «Молодежь за перемены», поликлиника была оснащена авторефрактометрическим диагностическим прибором. «Все это стало большим достижением, повысило качество медицинской помощи и услуг для населения Варденисского района. В результате увеличилось количество обращений в Варденисскую поликлинику, и сократились поездки наших жителей в медицинские учреждения столицы. За счет сэкономленных средств в ближайшее время планируем приобрести новый ультразвуковой аппарат», - рассказала Ашхен Хлоян.

Хосров Хлгатян