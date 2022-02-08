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Судебное заседание по делу Роберта Кочаряна и Армена Геворгяна вновь отложено

Судебное заседание по делу Роберта Кочаряна и Армена Геворгяна вновь отложено

Судебное заседание по делу второго президента РА Роберта Кочаряна и бывшего вице-премьера РА Армена Геворгяна отложено на неделю из-за отсутствия адвоката Армена Геворгяна Лусине Саакян.

Как сообщает «Арменпресс», сотрудники суда общей юрисдикции города Еревана пытались связаться с Лусине Саакян, но безуспешно.

По словам Армена Геворгяна, испортилась ее машина, и она попросила не ждать ее сегодня. Судебное заседание перенесено на 15 февраля.


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