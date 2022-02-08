Никакие заявления не могут повлиять на дружбу армянского и белорусского народов: Аршакян о высказываниях Лукашенко

Армянский и белорусский народы - братские народы, и никакие высказывания не могут повлиять на дружбу двух народов. Как сообщает «Арменпресс», это на брифинге с журналистами в Национальном собрании заявил исполняющий обязанности председателя Национального собрания РА Акоп Аршакян, обратившись к высказываниям президента Беларуси Александра Лукашенко об Армении.

Касаясь заявления Лукашенко о вступлении Армении в Союзное государство, Аршакян сказал, что подобный вопрос не обсуждается.

«Такие заявления мы слышали много раз. Но хочу подчеркнуть, что армянский и белорусский народы - братские народы, у нас очень близкие дружеские отношения. Никакое заявление не может повлиять на дружбу этих народов», - сказал Аршакян.

Он добавил, что похожие высказывания бывали в разные времена. «Эти заявления касаются их внутриполитических вопросов. В Армении подобные вопросы не обсуждаются», - заверил Аршакян.

Он напомнил о комментарии МИД РА по этому поводу, отметив, что его комментарий ничем не отличается.