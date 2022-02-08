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Лилит Макунц встретилась с членом комиссии по внешним отношениям Палаты представителей США Джимом Костой

Лилит Макунц встретилась с членом комиссии по внешним отношениям Палаты представителей США Джимом Костой

Посол Армении в США Лилит Макунц 7 февраля встретилась с членом комиссии по внешним отношениям Палаты представителей США, конгрессменом Джимом Костой.

Как сообщили «Арменпресс» в посольстве Армении в США, Лилит Макунц в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Арменией и США и за значительный вклад в развитие армяно-американских отношений передала конгрессмену государственную награду Республики Армения «Мхитар Гош».

Собеседники обсудили вопросы дальнейшего углубления двусторонних отношений, коснулись международных и региональных развитий.


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