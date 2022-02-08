Число погибших на Мадагаскаре из-за последствий тропического циклона "Батсираи" выросло как минимум до 33. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник газета Madagascar Tribune со ссылкой на Национальное бюро борьбы с последствиями природных катастроф.

По данным бюро, пока точно установлено, что циклон унес 33 человеческих жизни, всего пострадали 70 355 человек. Однако подсчет еще не закончен, собраны данные лишь по югу Мадагаскара. Учитывая, что только в одном из не охваченных пока подсчетом районов, Икюнгу на западе страны, число погибших оценивается в 54, счет жертвам может идти на сотни.

В наиболее пострадавших местах разрушения сопровождались еще ливнями и наводнениями, идет эвакуация населения, нуждающимся бесплатно раздают продовольствие.

Циклон обрушился на Мадагаскар в ночь на 6 февраля. Крупные города не пострадали, удар стихии пришелся в основном по востоку и югу страны с преимущественно сельским населением. Во многих районах разрушены жилые дома, повреждены электросети.

В минувшем январе Мадагаскар уже испытал на себе удары тропического шторма "Ана", погибли, по данным властей, 58 человек. Затем шторм продолжил свое движение на восток, обрушившись на Мозамбик и Малави. Из-за его последствий в этих странах погибли соответственно 18 и 20 человек.