В Белоруссии заявили о нарушении границы латвийским самолетом Ан-2

Латвийский самолет Ан-2 нарушил белорусскую границу. Как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник государственный пограничный комитет Белоруссии.

"Утром 8 февраля белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Латвии. Легкомоторный самолет Ан-2 залетел на белорусскую территорию на глубину 300 метров и, облетев пункт пропуска Урбаны, вернулся в Латвию", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

В погранкомитете подчеркнули, что это не первый случай нарушения воздушного пространства Белоруссии за последнее время. Четвертого декабря 2021 года украинский вертолет залетел на территорию Белоруссии в районе пункта пропуска Новая Рудня (Гомельская область), а 24 января этого года зафиксировано нарушение границы в районе деревни Хмелище Малоритского района (Брестская область) украинским беспилотным летательным аппаратом.