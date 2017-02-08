Предстоящие на 9 февраля мероприятия
18:09, Февраль 08, 2022
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- 10:00 Национальное собрание Армении продолжает работу очередного заседания
- 10:00 Израиль поразил радары и зенитные установки в Сирии
- 09:39 Сурен Папикян посетил ряд воинских частей, дислоцированных на южном направлении Армении
- 09:11 Европейские индексы - 08-02-22
- 09:10 Американские индексы выросли - 08-02-22
- 09:09 Цены на цветные металлы - 08-02-22
- 09:08 Цены на драгоценные металлы выросли - 08-02-22
- 09:07 Цены на нефть снизились - 08-02-22
- 09:00 «Вы отец Виктора Амазасповича?». «Он - мой сын»
- 08:52 «Рома» выбыла из розыгрыша Кубка Италии
- 08.02-21:30 Главы МИД РФ и Ирана обсудили развитие ситуации вокруг СВПД по иранской ядерной программе
- 08.02-21:13 Объявлены номинанты на премию «Оскар»
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- 08.02-20:28 Глава МИД Италии назвал Россию незаменимой для поставок газа в Европу
- 08.02-20:19 Председатель КГД Армении и посол РФ обсудили вопросы сотрудничества в сфере таможенного администрирования
- 08.02-20:09 Посол Беларуси сегодня посещал МИД Армении: официальное подтверждение
- 08.02-19:42 Действия Баку являются грубым нарушением постановления Международного суда ООН по временным мерам: МИД Арцаха
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- 08.02-19:04 Макрон оценил важность встреч с Путиным и Зеленским
- 08.02-18:36 Цель Баку - совершить культурный геноцид: Общество греко-армянской дружбы
- 08.02-18:09 Предстоящие на 9 февраля мероприятия
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