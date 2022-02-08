Цель Баку - совершить культурный геноцид: Общество греко-армянской дружбы

Общество греко-армянской дружбы выступило с заявлением, в котором осудило инициативу правительства Азербайджана по созданию рабочей группы по устранению армянского присутствия в армянских церквях. Как сообщает Арменпресс, посольство Армении в Греции опубликовало это заявление на своей странице в Facebook.

«Общество греко-армянской дружбы осуждает инициативу правительства Азербайджана по созданию рабочей группы по уничтожению армянского присутствия в армянских храмах на оккупированных Азербайджаном территориях под предлогом принадлежности этих храмов албанской церкви», - говорится в заявлении.

По их словам, реальность такова, что албанская церковь на Кавказе была автономной церковью, созданной на короткое время в V веке, в 705 году она была подчинена Армянской Апостольской церкви. Албанский алфавит был создан Месропом Маштоцем в 405 году. «Поэтому практически невозможно, чтобы Армянская церковь использовала албанские храмы. Очевидно, что целью Баку является совершение очередного культурного геноцида посредством », — говорится в заявлении.

Общество осудило этот акт и призвало ЮНЕСКО и другие международные организации занять позицию и сделать все необходимое, чтобы предотвратить подобные действия.