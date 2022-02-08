Зеленский ожидает проведения встречи "нормандской четверки" на уровне лидеров государств
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает проведения встречи "нормандской четверки" на уровне лидеров государств.
"Мы рассчитываем на возможность встречи "нормандской четверки" на уровне лидеров государств", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, сказал он во вторник на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который находится в Киеве с визитом.
Зеленский заявил также, что рассчитывает на встречу советников лидеров "нормандской четверки" в ближайшие дни.
Макрон заявил на совместной пресс-конференции с Зеленским, что встреча политсоветников лидеров "нормандской четверки" состоится 10 февраля в Берлине. Последняя по времени встреча политических советников лидеров "нормандского формата" состоялись в Париже 26 января.
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