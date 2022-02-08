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В правительстве обсуждены рамки проекта среднесрочной программы расходов на 2023- 2025 гг.

В правительстве обсуждены рамки проекта среднесрочной программы расходов на 2023- 2025 гг.

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось совещание о налогово-бюджетной рамке проекта среднесрочной программы расходов на 2023-2025 гг.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, министр финансов Тигран Хачатрян представил проведенный министерством сводный анализ, целью которого является предоставление государственным ведомствам информации об оценке фискального пространства и лимитов текущих и капитальных расходов. Министр коснулся основных показателей фискальных рамок, возможностей реализации задач правительства по части текущих и капитальных расходов, рисков фискальной системы и прогнозируемых тенденций по другим направлениям.

В данном контексте состоялся обмен мнениями, были затронуты вопросы, связанные с предусмотренными планом действий правительства мероприятиями. Были обсуждены ход реализации текущих и капитальных программ, проводимых в различных сферах реформ и дальнейшие действия.

Премьер-министр подчеркнул, что необходимо активно и эффективно работать по всем направлениям для достижения социальных, инфраструктурных и других целей. Глава правительства дал конкретные поручения ответственным лицам.


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