Глава МИД Италии назвал Россию незаменимой для поставок газа в Европу

Запуск газопровода "Северный поток 2" "объективно ослабляет позиции" Киева в переговорах по поставкам газа из России, которая остается незаменимой для снабжения Европы этим энергоресурсом. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

"На этой напряженности отражается еще и энергетическая динамика, важный центр которой находится на Украине. Евросоюз и Великобритания импортируют 40% своего газа из России, но Москва также сильно зависит от доходов от экспорта энергоносителей, и Европа является ее лучшим рынком. "Северный поток 2" предлагает Германии альтернативный маршрут, но все равно связанный с российскими поставками. Газопровод, разрешительные процедуры которого приостановлены, объективно ослабляет позиции Киева с точки зрения соглашения по поставкам и транзиту российского газа, срок действия которого истекает в 2024 году", - заявил Ди Майо.

"Москва с "Северным потоком 2" может сохранить поставки в Европу, сократив при этом транзит в Украину, которая получает существенный доход для экономики от транзита. Отсюда ее опасения, которые разделяют другие страны, США и партнеры из Прибалтики и Восточной Европы – оказаться в стороне от основного маршрута российского газа в Европу. Таким образом, Москва остается незаменимой для обеспечения потоков поставок по всей Европе", - сказал министр.