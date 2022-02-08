Главы МИД РФ и Ирана обсудили развитие ситуации вокруг СВПД по иранской ядерной программе

По инициативе иранской стороны 8 февраля состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с Министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хоссейном Амир Абдоллахианом.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, стороны обменялись мнениями по итогам успешно прошедшего визита в Москву Президента Исламской Республики Иран С.Э.Раиси и высказались за дальнейшее наращивание сотрудничества во всех областях на основе договоренностей лидеров.

Обсуждено развитие ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в контексте продолжающихся в Вене переговоров по восстановлению полноценной реализации «ядерной сделки». Министры высказались в пользу скорейшего реанимирования СВПД в его изначально сбалансированной конфигурации, одобренной Советом Безопасности ООН.

Затрагивалась также региональная проблематика.