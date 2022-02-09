«Вы отец Виктора Амазасповича?». «Он - мой сын»

Однажды в Институте им. В. Брюсова литературовед Александр Димшиц выступал с докладом о восприятии вопросов красоты. Лектор обладал искусным языком, и он хорошо был знаком с материалом, о котором говори. В ходе доклада Амазасп Амбарцумян задал Димшицу несколько неожиданных вопросов. Когда докладчик закончил свое выступление и сошел с трибуны, Амбарцумян попросил у председателя голоса. Следуя примеру Амбарцумяна, Димшиц попытался урезонить его несколькими вопросами. Это было неэффективно. Амбарцумян, который по профессии был и юристом, занял более боевую позицию и даже стукнул правой ногой об пол. Когда он закончил то, что должен был сказать, и сошел с трибуны, обращаясь ко мне, он сказал по-армянски: Ну, друг мой, как это было!

«Он хочет что-то сказать», - ответил я, и мы улыбнулись.

Димшиц, подойдя к Амазаспу Асатуровичу, спросил: «Вы отец Виктора Амазасповича?»

Ответ был коротким и эффектным.

«Он мой сын»

Ованес ГАНАЛАНЯН

Имя и слава известного астрофизика Виктора Амбарцумяна известны всему миру. Его отец -литературовед, поэт, переводчик и юрист Амазасп Амбарцумян также был хорошо известен армянской общественности. Откуда же происходят их корни, каковы истоки гениальности его сына?

Их род происходит от Амбарцум-ага, жившего в XVIII веке и известного под именем Махтес. Так звали тех, кто побывал в Иерусалиме, следовал по стопам Господа. Как богатый и успешный купец, Амбарцум и его потомки пользовались большим авторитетом в своем городе Диадин, расположенном на берегу Восточного Евфрата в провинции Цахкотн Западной Армении. Их семья была инициатором и исполнителем важных событий в городе. В их доме принимались важные решения и суждения о городской жизни. В начале XIX века предки известного рода Амбарцумянов привели эмигрантов из Диадина в Ереван и Эчмиадзин. Они укрылись в Варденисе, богатом источниками. Здесь же в 1880 году родился и вырос Амазасп, сын Асатура и Тамам. Школы там не было. Их детям приходилось каждый день преодолевать 12 км, чтобы идти в школу в деревне Мец Мазра. Преодолевать такую дальнюю дорогу для маленького Амазаспа значило очень много, а именно - как же важно получить образование!

В 1894 году отец привел сыновей в шестилетнюю епархиальную школу в Ереване. Не прошло и года, как Амазасп, узнав, что в Тбилиси (Грузия) есть высшая школа, захотел там учиться, и обратился с просьбой к отцу. После школы Нерсисян его позвала Москва, столица империи, Лазаревская семинария. Однако, отец был против. Упрямый юноша все-таки решил поехать. Имея в кармане всего 10 рублей, он сел в поезд. Путешествие заняло 16 дней. По дороге безбилетного пассажира несколько раз спускали с поезда и даже арестовывали. Однако местная армянская община, ее богатые люди, зная, что в холодную зимнюю стужу в Москву приехал учиться бедный мальчик из Армении, всячески поддержали его. И уже в семинарии его стали почитать как «армянского Ломоносова». Он прекрасно владел русским языком, познакомился с русским искусством и литературой, изучал латынь и греческий языки, историю древнего мира, дарвинизм.

1900 г. Известие об увольнении Амазаспа из семинарии подобно было взрыву. Его обвинили в ненадежности и в безбожии. Но его это не сломило. Сдав экзамены, он поступил в Московский университет. Затем последовала учеба в Императорском Санкт-Петербургском университете, ректором которого был некто по фамилии Жданов, не любивший армян. И благодаря Никогайосу Адонцу и Мару ему удается стать студентом юридического факультета этого университета. Позже он назовет эти годы «годами баталий с профессорами». Он был настойчив, целеустремлен и несломим.

Затем он вернется в Тифлис (Грузия), чтобы познакомиться с деятелями культуры и литературы того времени, стать секретарем Армянского литературного общества, заниматься юридической практикой, публиковаться и писать стихи в «Банбер», «Горц», журналы Затем он вернется в Тбилиси (Грузия), чтобы познакомиться с деятелями культуры и литературы того времени, стать секретарем Армянского литературного общества, заниматься юридической практикой, публиковаться и писать стихи в «Банбер», «Горц», журналы «Мшак» и «Горизонт». Он будет бороться с коррумпированными судьями, лишившими его прав адвоката, «вышедшими из ада Тартара и осквернившими скинию правосудия», будет судиться с ними и выиграет дело. Таков был отец великого Виктора Амбарцумяна - Амазасп Амбарцумян, автор четырех сборников стихов и талантливый переводчик бессмертных произведений Гомера – «Илиады», «Одиссеи», греческих трагедий. Он перевел русских и европейских поэтов и написал монографию о Гомере, получив степень доктора филологии. Он также был педагогом, читал лекции по античной литературе.

Амазаспу Амбарцумяну посчастливилось присутствовать на открытии Бюраканской обсерватории, радоваться и гордиться своим всемирно известным сыном и обрести вечный покой у подножия горы Арагац. Там же приобрел свой вечный отдых его гениальный сын, вступивший в вечную беседу со звездами.

Акоп СРАПЯН