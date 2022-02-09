Цены на цветные металлы - 08-02-22

ЛОНДОН, 9 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 8 февраля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 2.72% и составила 3195.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.99% и составила 9718.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.09% и составила 2192.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.47% и составила 23140.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.57% и составила 43100.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.72% и составила 3642.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 44750.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 71000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.