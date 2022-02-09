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Европейские индексы - 08-02-22

Европейские индексы - 08-02-22

МОСКВА, 9 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 8 февраля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.24% и составил 15242.38 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.27% и составил 7028.41 пункта, британский FTSE снизился на 0.08% и составил 7567.07 пункта, а российский RTSI вырос на 3.04% и составил 1489.18 пункта.


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