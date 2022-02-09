Сурен Папикян посетил ряд воинских частей, дислоцированных на южном направлении Армении

8 февраля министр обороны Республики Армения Сурен Папикян посетил ряд воинских частей, дислоцированных на южном направлении РА, в которых ведутся ремонтно-строительные работы. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве обороны РА.

Глава оборонного ведомства, в ходе встреч с командным составом воинских частей, помимо проверки надлежащих бытовых условий для служащих, особо подчеркнул необходимость резкого повышения уровня знаний и боеспособности военнослужащих

Сурен Папикян в воинских частях ознакомился с проводимыми на месте фортификационными работами, с условиями проживания, с морально-психологическим состоянием личного состава, несущего боевое дежурство.

Министр обороны командному составу воинской части, командирам воинских частей дал указания в короткие сроки устранить проблемы, выявленные в ходе рабочей поездки.