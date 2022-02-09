Израиль поразил радары и зенитные установки в Сирии

Израильские военные поразили в ночь на среду радары и зенитные установки на территории Сирии в ответ на запуск зенитной ракеты, разорвавшейся над Израилем. Как передает Арменпресс, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После того как зенитная ракета, запущенная из Сирии, взорвалась в воздухе [над территорией Израиля], Армия обороны Израиля нанесла удары по зенитным установкам в Сирии. Среди целей сирийский радар и зенитные батареи, которые выпустили ракеты по самолетам ВВС Израиля", - говорится в заявлении военных.

В пресс-службе указали, что в среду ночью "с сирийской территории была запущена зенитная ракета, которая взорвалась в воздушном пространстве Израиля". В результате, согласно заявлению военных, "сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Умм-эль-Фахм [в центральной части Израиля] и северный районах Западного берега реки Иордан", при этом "перехват [зенитной ракеты] не производился". "Армия продолжит защищать воздушное пространство и безопасность Израиля", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщило в среду агентство SANA, по меньшей мере один сирийский военнослужащий погиб и еще пятеро получили ранения в результате израильских воздушных ударов по Дамаску. По его данным, в ответ на атаку средства ПВО Сирии открыли огонь по воздушным целям над столицей.