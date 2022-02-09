Салливан и Столтенберг обсудили готовность продолжать диалог с РФ по Украине

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан побеседовал по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, как передает Арменпресс, об этом сообщает Белый дом.

"Они обсудили готовность США и НАТО продолжать диалог с Россией, чтобы найти дипломатический путь к деэскалации", - говорится в сообщении.

В администрации президента США подчеркнули готовность союзников защищаться от любой угрозы территории союзников по НАТО, в том числе путем укрепления восточного фланга.

Отмечается, что в ходе разговора стороны подчеркнули приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины.