Пекин потребовал от Вашингтона аннулировать план продажи вооружений Тайбэю

Пекин требует от Вашингтона аннулировать план продажи вооружений Тайбэю и прекратить любые связи между военными Тайваня и США, как передает Арменпресс, об этом заявил в среду официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.

Ранее администрация США одобрила сделку с Тайванем на сумму в 100 миллионов долларов по обслуживанию ЗРК Patriot.

"В мире есть только один Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Китай требует от США немедленно аннулировать вышеуказанный план продажи вооружений Тайваню", - заявил У Цянь, слова которого приводятся в заявлении на сайте ведомства.

Он призвал Вашингтон "прекратить связи военных США и Тайваня, а также перестать посылать ложные сигналы сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня, во избежание серьезных последствий для отношений вооруженных сил Китай и США, а также для мира и стабильности в Тайваньском проливе".