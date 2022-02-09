Конгрессмены США поддержали продление финансирования правительства до 11 марта

Палата представителей Конгресса США приняла во вторник законопроект о временном финансировании федерального правительства до 11 марта включительно. Трансляцию вел телеканал C-SPAN, передает Арменпресс․

В поддержку данного решения высказались 272 законодателя, против выступили 162 конгрессмена. Теперь документ должен утвердить Сенат Конгресса, после чего он поступит на подпись президенту Джо Байдену.

30 сентября в США закончился 2021 финансовый год, однако законодатели пока не согласовали полноценный бюджет на 2022 год. В связи с этим они вынуждены принимать временные резолюции о продлении финансирования правительства. Предыдущий такой документ действует до 18 февраля. Если новая резолюция не будет утверждена к этому времени, США может грозить новый "шатдаун" - приостановка работы правительства. В последний раз это произошло 22 декабря 2018 года, в результате чего госслужащие ушли в вынужденный отпуск на рекордно длительный срок - 35 дней.