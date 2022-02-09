Пекин-2022: команда России по фигурному катанию не получила золотые медали: проблема в результате допинг-теста

Олимпийская команда России, завоевавшая золотые медали в командных соревнованиях по фигурному катанию, медалей пока не получила.

Как сообщает «Арменпресс», церемония награждения должна была состояться 8 февраля, однако ее перенесли. Проблема в результате допинг-теста одного из фигуристов, сдавшего его перед Олимпийскими играми.

Ранее, 7 февраля, результаты женского одиночного катания стали решающими в командных соревнованиях по фигурному катанию XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. Первое место с 178,92 балла заняла россиянка Камилла Валиев. Второй стала Каори Сакамото из Японии, третья - Мадлен Шизас из Канады.

В командном зачете команда Олимпийского комитета России набрала 74 очка и стала золотым призером Олимпийских игр. Такого же успеха россияне достигли на Играх в Сочи в 2014 году. Сборная США на втором месте, Япония завоевала бронзу.