В ОДКБ заявили, что наращивание сил НАТО у границ создает угрозы для всей организации

Наращивание военной активности НАТО на сопредельных территориях не только создает угрозы для Белоруссии и России, но и негативно влияет на обеспечение безопасности всей Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Как передает Арменпресс, об этом заявил в среду генеральный секретарь организации Станислав Зась на конференции "Коллективная безопасность в новую эпоху: опыт и перспективы ОДКБ" международного дискуссионного клуба "Валдай".

"На западных границах зоны ответственности ОДКБ происходит существенное наращивание группировок военных НАТО, развитие военной инфраструктуры на сопредельных территориях, - сказал он. - Повышается военная активность, идет по сути дела милитаризация целого региона. Это не только создает угрозы для Белоруссии и России, но и негативно влияет на обеспечение безопасности всей нашей организации, всей ОДКБ".

Зась заявил, что рабочая группа по кризисному реагированию была создана в рамках ОДКБ после миротворческой операции в Казахстане.

"Да, безусловно, мы сейчас создали рабочую группу и внимательно изучаем этот первый свой опыт практический, все наши действия. Будем тестировать прежде всего систему кризисного реагирования. Нам надо иметь возможность быстро и эффективно применять имеющийся потенциал в любых условиях и в любой точке в зоне своей ответственности", - сказал он.