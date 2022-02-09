Центр им. Чумакова РАН в ближайшее время опубликует данные об эффективности вакцины "КовиВак" и новой вакцины от "дельта"-штамма в отношении варианта "омикрон", как передает Арменпресс, об этом сообщил "Интерфаксу" глава центра им. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов.

"В ближайшее время будет опубликованы результаты наших исследований, говорящие о степени нейтрализации вакцины "КовиВак" и новой вакцины на "дельта"-штамме по отношению к штамму "омикрон", - сказал Ишмухаметов в среду.

"Сейчас я могу сказать, что эффективность нейтрализации "КовиВака" штамма "омикрон" составляет 67%", - добавил глава Центра.

Ишмухаметов отметил, что Центр им. Чумакова не разрабатывает самостоятельную вакцину против штамма "омикрон". "Нет, такую работу мы не ведем", - сказал он.

Он также сообщил, что Центр им. Чумакова РАН приступил к проведению клинических исследований по трехкратному введению вакцины от COVID-19 "КовиВак" на разных возрастных группах.