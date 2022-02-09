Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что 10 февраля состоится встреча политсоветников "нормандского формата", для России положительные результаты переговоров связаны только с реализацией минских соглашений, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Политсоветники продолжат свой разговор. Да, такая встреча состоится", - сказал Песков.

"Перспективы могут быть только общие. И положительные перспективы могут быть связаны исключительно только с реализацией минского комплекса мер", - подчеркнул Песков.