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Кремль подтвердил встречу политсоветников "нормандского формата"

Кремль подтвердил встречу политсоветников "нормандского формата"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что 10 февраля состоится встреча политсоветников "нормандского формата", для России положительные результаты переговоров связаны только с реализацией минских соглашений, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Политсоветники продолжат свой разговор. Да, такая встреча состоится", - сказал Песков.

"Перспективы могут быть только общие. И положительные перспективы могут быть связаны исключительно только с реализацией минского комплекса мер", - подчеркнул Песков.


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