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В Токио заявили, что Япония направила излишки СПГ в Европу

В Токио заявили, что Япония направила излишки СПГ в Европу

Япония направила имеющиеся у нее излишки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщил журналистам министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

"Несколько танкеров с СПГ, который японские компании могут реализовывать по своему усмотрению, уже направляются в Европу с тем, чтобы достигнуть пункта назначения в феврале", - отметил он. Хагиуда добавил, что в марте также планируется направить несколько танкеров с СПГ в Европу. При этом он подчеркнул, что в вопросах поставки этого ресурса в Европу, столкнувшейся с "острой нехваткой газа", энергетическая безопасность Японии стоит и будет стоять на первом месте.


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