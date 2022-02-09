В Казахстане запустят производство автоматов Калашникова

Производство автоматов Калашникова в Казахстане наладят в 2022 году на заводе "Тыныс", одном из крупнейших машиностроительных предприятий Акмолинской области, как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

О том, что ведутся переговоры с Казахстаном о лицензионном производстве на его территории российских автоматов, сообщали РИА Новости в группе компаний "Калашников" в июне 2021 года. С казахстанской стороны оператором проекта выступила компания "Казахстан инжиниринг", в состав которой входит завод "Тыныс".

Предприятия группы "Калашников" выпускают широкую линейку боевого стрелкового оружия различного класса.

"В течение года в Кокшетау (административный центр Акмолинской области – ред.) планируют начать производство автоматов Калашникова образца 2015 года", - говорится в сообщении пресс-службы. Поясняется, что автоматы АК-12 и АК-15 будут собирать на базе АО "Тыныс".