СМИ: ВС Ирана представили новую ракету с дальностью поражения 1450 километров

Вооруженные силы Ирана представили новую ракету стратегического назначения "Хайбар-шекан". Как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду телерадиовещательная корпорация IRIB.

Ракета работает на твердом топливе и способна поражать цели на расстоянии до 1450 километров. Отмечается, что на этапе приземления она обладает достаточной маневренностью для обхода противоракетного щита, а новая конструкция позволила сократить на треть массу по сравнению с аналогами.

Иран с 1990-х годов занимается развитием собственной ракетной программы. Определенных успехов он добился в разработке баллистических ракет. При этом Тегеран отказывается вести переговоры об ограничении своей ракетной отрасли, мотивируя это тем, что его соперники в регионе также приняли на вооружение ракеты аналогичного класса.