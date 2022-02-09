Ваш вклад очень значим для нашего государства: Ваграм Думанян принял Асмик Папян

Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян принял народную артистку РА, оперную певицу Асмик Папян. Как передает «Арменпресс», министерство сообщает, что на встрече присутствовал и заместитель министра Ара Хзмалян.

«Я рад видеть Вас на родине. Как и многие наши соотечественник я поклонник Вашего искусства, высоко ценю не только Вашу культурную деятельность, но и Вас, как активного гражданина, как интеллигента, неравнодушного к событиям дня, к судьбе родины», - сказал министр.

Ваграм Думанян поинтересовался деятельностью певицы на данный момент и ее предстоящие программы. Асмик Папян сообщила, что, прожив 32 года за границей, в 2020 году она вернулась в Армению, чтобы взять на себя обязанности художественного руководителя Оперной студии консерватории.

«Это было лучшее, что я могла сделать. Это возможность своим примером повести за собой молодежь, вывести их на большую сцену, максимально используя свой потенциал и свои способности».

Певица указала необходимость выступления молодых людей за пределами Армении. Что нужно для их самоутверждения, а также обмена опытом с уже состоявшимися за рубежом исполнителями-соотечественниками. Она отметила, что готовит программу по привлечению армянских артистов. По ее словам, многие талантливые деятели готовы вернуться на родину, передать свой опыт молодым исполнителям, сделав их конкурентоспособными в европейских театрах.

«Безусловно, Ваш вклад очень значим для нашего государства. Мы стремимся объединить здоровые силы во благо Родины и общества. Мы готовы поддержать любую патриотическую деятельность всеми своими ресурсами», - сказал Ваграм Думанян, высоко оценив инициативу Асмик Папян.

В ходе встречи стороны также обсудили существующие проблемы в сфере культуры, возможные пути их решения. Они подчеркнули необходимость вложения ресурсов в развитие молодежи, а также роль искусства в жизни общества.