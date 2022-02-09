В Грузии оштрафовали около 100 производителей продуктов питания

В Грузии оштрафовали около 100 бизнес-операторов, занимающихся производством и переработкой продуктов питания, которые не внедрили систему контроля качества с учетом осознания рисков (НАССР), как передает Арменпресс, об этом сообщает Национальное агентство продовольствия.

Из общего числа оштрафованных объектов, 48 оперируют в Тбилиси. Речь идет о пунктах розничной торговли.

В базе Национального агентства продовольствия зарегистрировано около 10 тысяч объектов, у которых должна быть внедрена система HACCP.

Новшество вступило в силу в Грузии с 1 июня 2021 года.

НАССР - это концепция, предусматривающая систематическую идентификацию, оценку и управление опасными факторами, существенно влияющими на безопасность продукции.

Система основывается на семи основных принципах – анализ рисков, критические контрольные точки, установление критических пределов для критически контрольных точек, контроль, корректирующие действия, порядок учета, систематические ревизии.