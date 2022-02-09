ОДКБ готова помочь Афганистану в переходе к мирной жизни

Организация Договора о коллективной безопасности готова оказывать содействие Афганистану в переходе к мирной жизни и участвовать в международных усилиях по стабилизации обстановки в этой стране. Как передает Арменпресс, об этом сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при Организации Микаэл Агасандян.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.

"Подтверждаем намерение содействовать Афганистану в переходе к мирной жизни и готовность участвовать в международных усилиях по стабилизации обстановки и развитию этой страны при центральной координирующей роли ООН", - сказал Агасандян.

Постпред России при Организации отметил, что общий подход ОДКБ неизменен: безусловный приоритет при урегулировании любых конфликтных ситуаций отдается политико-дипломатическим средствам.

"Не вызывает сомнений, что ухудшение социально-экономической и гуманитарной ситуации в Афганистане чревато крайне негативными последствиями не только для населения самой страны, но и для ее соседей, а также далеко за пределами региона. В этой связи считаем, что международное сообщество должно расширять гуманитарную помощь афганскому населению", - добавил Агасандян.