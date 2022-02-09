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Президент Арцаха Араик Арутюнян подписал указ о внесении изменений в структуру правительства

Президент Арцаха Араик Арутюнян подписал указ о внесении изменений в структуру правительства

9 февраля Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ «О внесении изменений и дополнений в указ Президента Республики Арцах от 17 декабря 2020 года «О структуре Правительства Республики Арцах». Как сообщили «Арменпресс» в  Аппарате президента Республики Арцах, в указе отмечено:

Министерство труда, по социальным и миграционным вопросам переименовать в Министерство социального развития и миграции;

От Министерства экономики и сельского хозяйства отделить экономический блок и присоединить к Министерству финансов;

В структуру органов государственного управления добавлены Государственная контрольная служба (правопреемник действующей Контрольной службы при Президенте Республики Арцах) и  Комитет по вопросам материального ущерба.
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