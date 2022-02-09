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Азиатские индексы - 09-02-22

Азиатские индексы - 09-02-22

ТОКИО, 9 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 9 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.08% и составил 27579.87 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.94% и составил 1952.22 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.79% и составил 3479.95 пункта, а HANG SENG вырос на 2.06% и составил 24829.99 пункта.


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