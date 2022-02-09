Премьер представил подробности предложения о зеркальном отводе войск 

Армения и Азербайджан должны сначала предпринять шаги по повышению уровня безопасности и стабильности на армяно-азербайджанской границе, а затем и вести дело к созданию Комиссии по делимитации границы. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе парламентского часа в Национальном Собрании сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата Ваагна Алексаняна.

«Вы знаете, что в принятом в Сочи 26 ноября 2021 года трехстороннем письменном заявлении, подписанном президентом России, президентом Азербайджана и мной, говорится, что стороны условились предпринимать шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе и вести дело к созданию двусторонней Комиссии по делимитации государственной границы. Поскольку мы заинтересованы в этом аспекте, естественно, мы должны придерживаться своих обязательств, и мы сделали предложение. Наша идея состоит в зеркальном отводе вооруженных сил», — сказал Пашинян.

Премьер-министр представил, в чем заключается идея зеркального отвода войск.

«Это означает, что должен быть проведен отвод [войск] на равное расстояние от линии армяно-азербайджанской границы, после чего охрана границы должна быть передана ограниченному числу пограничников, в то же время должен проходить международный мониторинг в плане реализации достигнутых договоренностей.

Следующий принципиальный вопрос, который возникает, заключается в следующем: есть ли государственная граница между Арменией и Азербайджаном? Наш ответ на этот вопрос однозначно положительный. Да, потому что в советское время между Арменией и Азербайджаном была граница, которая была делимитирована, а договором 1991 года о формировании СНГ, который был ратифицирован парламентами и Армении, и Азербайджана, эти границы были признаны. Поэтому мы считаем, что эти договоренности должны реализовываться вот по этой логике. При этом мы готовы выслушать и другие предложения, другие идеи», - сказал премьер-министр.

По словам премьер-министра, на эту тему есть много необоснованных спекуляций о том, что села останутся беззащитными и т.д.

«Нет ничего подобного, и в пакете предложений все учтено. Мы также должны признать, что вносимое нами предложение не является на 100% удобным для Армении или неудобным для Азербайджана. Есть линия границы, и мы считаем, что отвод [войск] должен быть по этой линии границы, при этом, нужно констатировать, что это не предопределяет дальнейших результатов демаркации, но должно быть предметом соответствующих переговоров.

Я думаю, что эти предложения основаны на легитимных и правовых реалиях. Считаю очень важным, чтобы суть этих предложений была должным образом представлена международному сообществу нашими парламентскими партнерами, поскольку считаю, что неверная интерпретация этой ситуации может быть использована некоторыми силами для провоцирования новой эскалации на границе. Для нас очень важно зафиксировать легитимные и правовые реалии, зафиксировать, что есть такой действенный механизм, который может предотвратить дальнейшую эскалацию», — заключил Пашинян.