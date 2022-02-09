Король Испании заболел COVID-19
18:19, 9 Февраль, 2022
Король Испании Фелипе VI заболел коронавирусом. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил Королевский дом.
Накануне у него проявились небольшие симптомы заболевания, и утром он сдал тест на COVID-19, который показал положительный результат, говорится в сообщении. Король будет находиться на карантине в течение семи дней, на это время все мероприятия с его участием отменены.
Сообщается, что "общее состояние здоровья хорошее", король продолжит работать из своей резиденции.
У королевы Летисии и младшей дочери королей инфанты Софии симптомов заболевания нет.
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