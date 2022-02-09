Пашинян назвал количество жертв 44-дневной войны
18:53, 9 Февраль, 2022
Число военнослужащих и мирных жителей, погибших в ходе 44-дневной войны, по состоянию на 9 февраля составляет 3812 человек, в том числе 3736 военнослужащих и 76 гражданских лиц. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе парламентского часа в Национальном Собрании сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
“Местонахождение 217 человек остается неизвестным, из них 196 военнослужащих и 21 гражданское лицо”, - сказал Пашинян.
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