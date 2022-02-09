Пашинян назвал количество жертв 44-дневной войны

Число военнослужащих и мирных жителей, погибших в ходе 44-дневной войны, по состоянию на 9 февраля составляет 3812 человек, в том числе 3736 военнослужащих и 76 гражданских лиц. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе парламентского часа в Национальном Собрании сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“Местонахождение 217 человек остается неизвестным, из них 196 военнослужащих и 21 гражданское лицо”, - сказал Пашинян.