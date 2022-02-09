Глава МИД Британии прибыла в Москву на переговоры с Лавровым

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс прибыла в российскую столицу для переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по Украине. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в Twitter-аккаунте посольства России в Великобритании.

"Министр иностранных дел Лиз Трасс прибыла в Москву для переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым по вопросам Украины",- говорится в сообщении.

Главу британского МИД у трапа самолета встречали посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт и директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.