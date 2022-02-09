Международный имидж и бренд Армении – это демократия: Пашинян

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, международный имидж и бренд Армении – это демократия. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе парламентского часа в Национальном Собрании сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата Сергея Багратяна.

Багратян попросил Никола Пашиняна ответить оппозиционерам, которые регулярно напоминают, что у Пашиняна было иное мнение, когда он был оппозиционером, а после прихода к власти его мнение изменилось.

Пашинян отметил, что, говорят, что об обещал деполитизировать вузы. «Да, я обещал. Но в результате выяснилось, что в вузах прятались скрытые партийные ячейки, и в какой-то момент Х вузы превратились в оппозиционные ячейки.

Еще говорят, что мы обещали ограничивать политические назначения на дипломатической службе, но теперь мы говорим, что не будем ограничивать их по известным вам причинам», — сказал премьер.

Пашинян сказал: мол, говорят, что именно поэтому правительство получает такой отклик от международных партнеров. Премьер предложил посмотреть, какой отклик получен. «Мы получаем отзывы от международных партнеров о том, что Армения является демократическим государством, что выборы в Армении не фальсифицируются», - сказал Пашинян.

Он добавил: «Когда Армению приглашают на саммит за демократию, а других стран не приглашают, те обижаются. Когда Армению называют демократической страной, а других стран нет, то те обижаются. Когда говорят, что власти в Армении легитимны, а в других местах нет…

В Армении были определенные развития. Вы меня видели на улицах с автоматом в руках? Или говорят: «Вот как обращаются с Арменией». А когда известного журналиста арестовывали за визит в Карабах и экстрадировали в Азербайджан (имеется в виду блогер и журналист Александр Лапшин, который был арестовал в Беларуси и передан Азербайджану, где его судили за визит в Нагорный Карабах - ред.), это была пощечина Армении или нет? Когда начали продавать Азербайджану оружие на миллиарды, где вы были, почему ничего не говорили?

Или говорят: «Правительство Армении плохо реагирует на то, что звучит в адрес Армении». Политическое большинство всегда реагировало».

Пашинян призвал оппозицию, если им не нравится реакция властей, пусть сами реагируют.

«Да, сегодня международный имидж и бренд Армении – это демократия. Это создает для нас и вызовы и возможности», — сказал премьер-министр.