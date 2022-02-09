Россия приветствует возвращение Азербайджаном армянских военнопленных. Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Важно в кратчайшие сроки снять этот раздражающий, проблемный вопрос в армяно-азербайджанских отношениях, закончить возвращение удерживаемых лиц по принципу «всех на всех». Очень важны также усилия, предпринимаемые для выяснения судьбы пропавших без вести», - отметила Захарова.

Она отметила, что «по состоянию на 2 декабря 2020 года при посредничестве российских миротворцев было возвращено в общей сложности 146 человек, 127 — армянской стороне и 19 — азербайджанской стороне».