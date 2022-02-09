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Россия приветствует возвращение Азербайджаном армянских военнопленных

Россия приветствует возвращение Азербайджаном армянских военнопленных

Россия приветствует возвращение Азербайджаном армянских военнопленных. Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Важно в кратчайшие сроки снять этот раздражающий, проблемный вопрос в армяно-азербайджанских отношениях, закончить возвращение удерживаемых лиц по принципу «всех на всех». Очень важны также усилия, предпринимаемые для выяснения судьбы пропавших без вести», - отметила Захарова.

Она отметила, что «по состоянию на 2 декабря 2020 года при посредничестве российских миротворцев было возвращено в общей сложности 146 человек, 127 — армянской стороне и 19 — азербайджанской стороне».


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