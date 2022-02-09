Москва выступает за скорейшую организацию визита миссии ЮНЕСКО в регион: Захарова

Сохранность историко-культурного наследия постоянно обсуждается в контактах Москвы с официальным Баку и Ереваном. Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы выступаем за скорейшую организацию визита миссии ЮНЕСКО в регион, работаем и по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - отметила Захарова.

Она напомнила, что в совместном заявлении главы МИД РФ, США и Франции от 7 декабря 2021 года содержится призыв к Армении и Азербайджану продолжить взаимодействие под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ для достижения реального прогресса по гуманитарным вопросам, включая защиту исторических и культурных объектов.