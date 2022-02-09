Жириновского подключили к ИВЛ

Госпитализированного с коронавирусом лидера Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского подключили к аппарату ИВЛ. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на источники.

"Заразившегося ковидом Владимира Жириновского подключили к аппарату ИВЛ", — говорится в сообщении в телеграм-канале издания со ссылкой на источника, близкого к ЛДПР.

Других подробностей о состоянии парламентария собеседник портала не сообщил.