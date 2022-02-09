Россия не примет участия в Мюнхенской конференции по безопасности

Российские официальные лица не примут участия в предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По информации МИД России, официальные российские лица в предстоящем 18-20 февраля текущего года заседании Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности по различным причинам участия принимать не будут", - сказала Захарова в ходе брифинга. По ее словам, в последние годы Мюнхенская конференция все больше трансформируется в "трансатлантический форум", утрачивая инклюзивность и объективность.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что Владимир Путин не планирует в этом году участвовать в конференции.