Поставки вооружения на Украину направлены на усиление обороны: Кулеба 

Поставки военной помощи Украине от международных партнеров осуществляются исключительно в оборонительных целях и для сдерживания РФ. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в среду.

"Вы видите, что продолжают прилетать самолеты с поддержкой для вооруженных сил с оружием, с военным оборудованием. Ряд государств находятся в процессе принятия решений по предоставлению такой поддержки вооруженным силам и сектору безопасности и обороны. Мы делаем это все с целью сдерживания России", - заявил Кулеба.

По его словам, сейчас Киев вместе с партнерами сосредоточенно работают над укреплением обороноспособности Украины.

"Это касается и экономики, и политики, и дипломатии, и вооруженных сил. Базовый сценарий наших действий – заставить Россию снизить напряжение, отвести войска к границам и со временно оккупированных территорий, и разблокировать работу трехсторонней контактной группы", - добавил Кулеба.