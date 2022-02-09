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Минздрав РФ рассказал о состоянии Жириновского

Минздрав РФ рассказал о состоянии Жириновского

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский находится в Центральной клинической больнице, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь в связи с диагностированным у него ковидом. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.

"Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был госпитализирован 2 февраля в ЦКБ с диагнозом ковид-омикрон", - сообщили в министерстве. "Его состояние стабильное", - сказали в пресс-службе. "Владимиру Жириновскому оказывается вся необходимая медицинская помощь", - подчеркнули в Минздраве.

Владимиру Жириновскому 75 лет.


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