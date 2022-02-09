Союзное государство открыто для всех стран: Захарова о заявлении Лукашенко

Союзное государство открыто для всех. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Владимиру Соловьеву, говоря о перспективах объединения суверенных государств на постсоветском пространстве, заявил, что Армении "деваться некуда". Глава армянского МИД Арарат Мирзоян заявил, что отношения Армении и Белоруссии строятся на богатой договорно-правовой базе и традиционной дружбе между народами, и "было бы хорошо, если бы заявления на высшем уровне соответствовали атмосфере дружбы".

"Он (Лукашенко) не говорил о Союзном государстве, он говорил о возможных интеграционных процессах и объединениях в сфере безопасности, экономики и так далее", - сказала Захарова на брифинге. По ее словам, это видение самого Лукашенко.

Что касается Союзного государства, то оно, по словам Захаровой, "не является закрытым образованием, предусматривает возможность присоединения к нему других государств-участников, эта информация давно известная, никаких секретов нет".